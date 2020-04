Bussi: M5S, su discarica subito bonifica

(ANSA) - PESCARA, 7 APR - "Edison avvii immediatamente le bonifiche della discarica dei veleni di Bussi, una ferita per l'Abruzzo che va rimarginata immediatamente. La sentenza odierna del Consiglio di Stato , che ricordiamo è inappellabile, mette la parola fine sulle responsabilità di uno dei disastri ambientali più grandi della storia d'Italia" lo dichiarano in una nota Paola Deiana, capogruppo in Commissione Ambiente Camera del Movimento 5 Stelle insieme alla vice capogruppo pentastellata Ilaria Fontana. "Bene ha fatto il ministro Costa a rimarcare la propria azione di controllo e vigilanza per rispettare i tempi degli interventi. Come parlamentari del Movimento 5 Stelle faremo anche noi la nostra parte affinché le bonifiche procedano il più rapidamente possibile. Non c'è tempo da perdere" concludono Deiana e Fontana. (ANSA).