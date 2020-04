Coronavirus: Abruzzo, 100 mln euro per rigenerare economia (2)

(ANSA) - PESCARA, 02 APR - Il governatore parla di un "ottimo testo al di là delle legittime critiche delle opposizioni che magari ci sfideranno a tradurre sul territorio i buoni principi contenuti nella legge". A tal proposito, già da domani Marsilio ha convocato la Giunta regionale, i direttori di Dipartimento ed i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale per "una riunione operativa in cui cominceremo a distribuire compiti e responsabilità in ordine alle procedure da adottare. Non perderemo un solo minuto - evidenzia - Questa è una partita che si vince anche a livello di tempistica". "Queste norme sono state lungamente discusse in tutto l'Abruzzo nel giro di non più di 15 giorni - dice ancora il governatore - ed il testo base da cui è nata la proposta è stato sottoposto allo stimolo ed al contributo di tutte le parti sociali che siamo tornati ad incontrare poco prima della seduta del Consiglio regionale di ieri insieme agli assessori competenti Febbo e Fioretti".

Marsilio ricorda anche come il presidente del Consiglio regionale , Lorenzo Sospiri, abbia raccolto le diverse proposte di modifica e di integrazione che sono arrivate da decine di soggetti rappresentativi dei corpi sociali intermedi. "I capigruppo della maggioranza in Consiglio - afferma ancora - hanno lavorato alacremente sul testo base anche considerando i tempi stretti in cui è avvenuta l'evoluzione della pandemia.

L'auspicio - ha continuato - è che si riesca a guadare la palude nel più breve tempo possibile. Però, con lo stesso senso di responsabilità, diciamo che non bisogna avere fretta di riaprire le attività produttive in assenza di condizioni di sufficiente sicurezza nella gestione dell'epidemia. Abbiamo anche accolto alcune proposte migliorative arrivate nelle Commissioni da parte delle minoranze. Questo è un aspetto di grande trasparenza e di grande democrazia che rivendico con un certo orgoglio poiché non è mai scontato", conclude. (ANSA).