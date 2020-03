Coronavirus: Contribuenti, assistenza online a cittadini

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - Assistenza on line tramite l'invio di newsletter, comunicazioni via whatsapp e instagram, oltre ad uno sportello telefonico 'Anti Panico': sono alcune delle iniziative dell'associazione consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo) per aiutare ad affrontare le preoccupazioni e l'incertezza di tutta la comunità in riferimento all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, evitando che si trasformino in comportamenti incontrollati.

"Noi - spiega il presidente di Contribuenti Abruzzo, Donato Fioriti - proviamo a fare qualcosa per le risposte individuali, considerando che se poi le condizioni di partenza sono di fragilità o di disabilità, o riguardano portatori di handicap bambini ed anziani, la situazione può divenire davvero difficile da gestire. Per queste ragioni abbiamo attivato gratuitamente da alcuni giorni lo sportello on line 'Anti Panico', coordinato dalla psicologa Monia Colantonio, coadiuvata dalla dottoressa Claudia Fioriti con il numero dedicato per videochiamate il 335.7094579. Il servizio è in coordinamento con lo 'Sportello On Line di Ascolto' attivato dal CIPAS e dal sindaco Angelo Radica del comune di Tollo (Chieti)- numero dedicato 348.4999479 - e con La LIDU, Abruzzo-Molise (Lega Internazionale Diritti dell'Uomo), guidata dall'avvocato Massimo Bomba, con il 'Pronto C.A.P.: un Coordinamento di Assistenza Psicologica gratuita telefonica al numero 0872.592119". "Inoltre - conclude Fioriti- come associazione consumatori Contribuenti Abruzzo e Cipas abbiamo attivato newsletters e whatsaap informativi , ponendo a disposizione i portali www.cipas.eu e www.contribuentiabruzzo.eu, mail congiunta dedicata: cipas.eu@gmail.com. Da domani, poi, partirà il servizio gratuito di assistenza ai cittadini abruzzesi dedicato ai settori Trasporti e Telecomunicazioni, mail dedicata pressalter@gmail.com, tel/fax 085.7950855, pagina instagram AlterNesPress.eu". (ANSA).