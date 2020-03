Coronavirus: Ciccone mette all'asta due maglie gialle Tour

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Giulio Ciccone, ciclista rivelazione dell'ultimo Tour de France, mette all'asta due delle maglie gialle che ha indossato durante la 'Grand Boucle' per una raccolta fondi a favore del Policlinico SS. Annunziata di Chieti. Con un post su Instagram, lo scalatore abruzzese precisa che la raccolta "si sta avvicinando al 50% del suo obiettivo di 10.000 €. Grazie per il vostro aiuto. Conto su di voi per dare una spinta e arrivare alla cifra per l'acquisto del respiratore.

Per riuscirci, ho deciso di regalare due maglie gialle ricevute al Tour de France 2019 e due maglie @treksegafredo. Come? I primi due che, al termine della campagna, avranno donato il contributo maggiore, riceveranno le maglie gialle; al terzo e al quarto, le maglie Trek-Segafredo". "Se qualcuno ha già donato e vuole aumentare il proprio contributo - conclude Ciccone - , potrà fare una nuova donazione e, ovviamente, le cifre saranno sommate. Io controllerò personalmente". (ANSA).