Flash mob a San Marco per Alberto Trentini

Circa una quarantina di persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio sul molo di piazzetta San Marco, a Venezia, per dar vita a un flash mob a favore della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto dal 15 novembre 2025 nel carcere di Caracas accusato di terrorismo.

In dodici hanno indossato al collo un cartello con una lettera per formare lo slogan Free Alberto, reggendo uno striscione con la foto di Alberto Trentini e l'hashtag #freealberto, mentre uno speaker col megafono spiegava ai passanti il motivo della singolare protesta.

"Alberto è un nostro caro amico, un professionista preparato, un uomo per bene, che non ha mai usato violenza, abbiamo bisogno dell'attenzione di tutti per tener viva l'urgenza per le sue condizioni di salute e la speranza di farle tornare a casa al più presto", ha detto Luca Eelis Tiozzo, portavoce degli amici di Alberto. Tra i presenti l'attrice Ottavia Piccolo, in rappresentanza dell'Associazione Articolo 21.



