Chiusa scuola primaria dopo crollo intonaco soffitto a Basaano

Decisa la chiusura della scuola primaria Pascoli di via Sabbionara a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo il crollo dell'intonaco dal soffitto avvenuto nella mattinata di oggi con gli alunni in classe. Il sindaco Nicola Finco ha firmato un'ordinanza dopo il sopralluogo dei tecnici comunali e una ditta specializzata nella giornata già di lunedì dovrà eseguire un controllo approfondito sia dell'aula interessata che della struttura per capire cosa sia accaduto. Scatta ora la ricerca di una sistemazione per gli studenti almeno per la giornata di lunedì.



