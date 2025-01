Flashmob per l'ambiente a Venezia, 'tutela è dovere morale'

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Energia e Legge speciale Roberto Marcato è intervenuto stamani al flashmob 'Ecogiustizia subito-in nome del popolo inquinato', promosso nell'ambito della mobilitazione nazionale a Venezia dalle associazioni Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera.

La manifestazione, in particolare, voleva sensibilizzare sulla necessità di accelerare il processo di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera, area di circa 1.618 ettari, soggetta a diversi tipi di contaminazione.

Ringraziando i manifestanti, Marcato ha sottolineato che "la tutela dell'ambiente dovrebbe essere un dovere morale, ma non sempre è così. Chi inquina rovina il futuro delle nuove generazioni e dovrebbe pagare con una pena salatissima. La Regione sta facendo il suo dovere: la realizzazione delle opere di marginamento di propria competenza è in avanzata fase di esecuzione; per quando riguarda il trattamento delle acque contaminate, necessario al disinquinamento della Laguna, stiamo implementando il Progetto Integrato Fusina. Continuiamo inoltre costantemente a collaborare con il Ministero dell'Ambiente, a cui spetta la titolarità dei progetti di bonifica".

"Nonostante si siano alternati Governi di tutti i colori politici - ha poi concluso - dal 2011 la Legge speciale per Venezia non vede contributi aggiuntivi, e l'ultima Finanziaria non ha stanziato risorse per la Zona Logistica Semplificata di Venezia e Rodigino, che abbiamo impiegato 5 anni per veder riconosciuta".



