Scontro tra un'auto ed un furgone, feriti tre universitari

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato questa mattina verso le 7.30 in Trentino sulla ss43, circa 300 metri dopo l'uscita delle gallerie che portano in valle di Non. Lo apprende l'ANSA. In corrispondenza di una curva a sinistra - hanno ricostruito gli agenti della Polizia locale di Mezzolombardo intervenuti con i vigili del fuoco ed il personale sanitario - una Hyunday con a bordo tre ventenni guidata da una ragazza residente nel Veronese ha invaso la corsia opposta mentre proveniva un furgone guidato da un uomo di 61 anni residente in zona.

Lo scontro è stato molto violento. È rimasta ferita gravemente una ragazza spagnola di 20 anni, che era seduta sul lato passeggero della Hyunday ed è stata estratta dall'auto con le pinze idrauliche per essere poi trasportata in elicottero all'ospedale di Trento. Feriti, in modo più lieve, anche il conducente del furgone ed un ragazzo messicano, anche lui ventenne, che era in auto con le due giovani. Tutti e tre sono studenti universitari a Verona ed erano probabilmente arrivati in Trentino0 per una giornata sugli sci sulle piste della Paganella.



