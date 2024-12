Venezia: Brugnaro, per me il 2024 'anno funesto'

"Si chiude un anno funesto, particolare per me dal punto di vista umano. Questi sono gli stessi banchi in cui il 2 agosto ho dovuto difendermi davanti al Consiglio comunale. È una grande sofferenza personale che ho nel cuore da allora, ma ho deciso di non cadere in un'idea di rancore o cattiveria verso altri. So solo che difenderò la mia onestà fino in fondo con la forza della legge". Con queste parole, ricordando l'indagine che lo vede coinvolto, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha iniziato a Mestre il punto sull'attività della sua giunta nel corso dell'anno che sta volgendo al termine.

Il primo cittadino ha battuto più volte sul tasto del bilancio, indispensabile per "efficientare il Comune" e fornire comunque "più servizi rispetto al passato". Ha ricordato la sperimentazione del contributo d'accesso che sarà riproposto con poche modifiche anche nel 2025, l'approvazione del "barcavelox" che il prossimo anno entrerà in una fase di sperimentazione, e il regolamento sugli affitti brevi, a oggi in fase di discussione in Consiglio comunale.

Dopo un accenno sul fronte della sicurezza, con l'incremento delle forze di polizia annunciate nelle scorse settimane dal ministro Piantedosi, e quello delle videocamere di sicurezza (cento in più nel triennio 2024-26), il primo cittadino ha ricordato i cantieri aperti in città, "che valgono 1,5 miliardi di euro": lo stadio, che vedrà significativi passi avanti a partire dalla primavera; la questura di Marghera, per la quale "si sono dimostrate interessate 10 aziende e quindi si farà"; la stazione ferroviaria di Mestre, pèr la quale Rfi ha indetto una gara da 98 milioni di euro; la riqualificazione di piazza Mercato a Marghera e il progetto di Alì nell'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA