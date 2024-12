Giubileo: vescovo Padova, 'no alla tentazione della paura'

"La paura sconsiglia il pellegrinaggio e la speranza. Le paure si manifestano come stanchezza, rassegnazione, rinuncia. Attenzione: sono tentazioni ed inducono a stare fermi, a non muoversi, a difendersi dal cambiamento e dalla fatica del cammino". Lo ha affermato oggi il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, nell'omelia alla celebrazione di apertura del Giubileo della diocesi euganea.

"La paura è pericolosa - ha proseguito Cipolla - perché fa sorgere risposte affrettate e diventa terreno per i protagonismi individuali, il leaderismo, le dittature, spingendoci ad attendere le soluzioni dagli altri: delle nostre paure si avvantaggiano i grandi del mondo, anzi talvolta le creano per potersi proporre come salvatori".

Il Giubileo, ha quindi sottolineato il vescovo, "collegando il sostantivo del pellegrinaggio a quello della speranza ci àncora alla fede di Gesù e alla fede in lui che ci libera da ogni turbamento e paura, come diciamo durante l'Eucaristia. Da Gesù nasce la nostra speranza... Nel cammino e nel pellegrinaggio sono contenuti anche tanti segni di vita e di speranza per sé stessi e soprattutto per i propri figli. Pellegrina ogni uomo e ogni donna, ed è chiamato al pellegrinaggio ogni cristiano, ma sono pellegrini anche i 'noi' cristiani: la famiglia, le comunità, la chiesa diocesana, la chiesa cattolica universale", ha concluso.



