Scoperto canile-lager nel veronese, salvati 40 animali

Il controllo a un furgone, nel quale era a bordo un cane emaciato e in cattive condizioni ha condotto alla scoperta di un canile-lager alla periferia di Bussolengo (Verona) da parte della Guardia di Finanza.

Il conducente del furgone aveva dichiarato ai militari di non avere i documenti di trasporto dell'animale, per cui gli agenti gli hanno chiesto di accompagnarli al suo domicilio. Vicino all'abitazione sono stati così scoperti 40 esemplari tra cani da caccia e pitbull, tra cui anche numerosi cuccioli, all'interno di gabbie con spazi angusti, in cattive condizioni igienico-sanitarie e non correttamente alimentati. Oltre ai cani, nel giardino c'erano animali da cortile, alcuni macellati e appesi all'aperta.

I finanzieri hanno chiesto l'intervento del veterinario dell'Ulss 9 di Verona che appena giunto ha imposto immediatamente un fermo sanitario.

Dalle successive verifiche, svolte assieme a medici dell'Ulss, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Oipa di Verona e al personale dell'Ufficio tecnico e della Polizia Locale del Comune di Bussolengo, è emerso che i cani, alcuni dei quali senza microchip, erano tenuti in gabbie realizzate con materiali di fortuna, prive di giacigli, senza un sistema di pulizia né acqua.

Gli animali sono stati affidati in custodia a enti o privati cittadini. Il proprietario dello pseudo-canile è stato denunciato per maltrattamento di animali, e segnalato per la detenzione senza autorizzazione degli animali.



