Verona, con il Bologna Tengstedt da subito

Buone notizie in casa Verona che ha ripreso nel pomeriggio la preparazione in vista del posticipo con il Bologna.

Casper Tengstedt ha ripreso appieno dopo i fastidi muscolari che l'hanno frenato in queste ultime settimane. L'attaccante danese è rimasto in panchina nella partita con il Parma, subentrando nel finale nella gara con il Milan. Ora ha recuperato e sarà subito a disposizione per la trasferta di lunedì sul campo del Bologna, dove dovrebbe partire nell'undici iniziale.



