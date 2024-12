Arte: a Vicenza successo in Basilica Palladiana

Prosegue in Basilica Palladiana a Vicenza il grande afflusso di appassionati per visitare la mostra "I Tre Capolavori: Da Vinci, Bassano e Gazzola", ospitata nel grande salone, aperta sino al 9 marzo. In questo week-end, da venerdì a domenica, i visitatori sono stati 2.155, un numero maggiore rispetto al fine settimana precedente. Di questi 559, pari al 26%, provenivano da fuori provincia e per loro è previsto il pagamento del titolo di ingresso in Basilica, mentre per i residenti nel Vicentino l'accesso è gratuito.

Per i non residenti e per i turisti l'accesso è comunque possibile acquistando le Card 4 Musei o Vicenza Card. Ottimo anche il gradimento della Vicenza Platinum Card, rivolta ai residenti e nati in città e provincia, con cui è possibile visitare illimitatamente per un anno i Musei Civici di Vicenza al costo di 20 euro: dal 2 dicembre ad oggi sono state vendute 117 card, di cui 90 card nominali. La Vicenza Platinum Card consente la vista per 356 giorni dall'attivazione nelle 7 sedi museali della città: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo naturalistico archeologico, Chiesa di Santa Corona, Gallerie di Palazzo Thiene, Basilica Palladiana, Museo del Risorgimento e della Resistenza.



