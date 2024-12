Truffe ad anziani, 14 indagati nel Trevigiano

Sono prossimi ad essere rinviati a giudizio 14 soggetti, tutti residenti in Campania, accusati di aver raggirato 13 anziani del Trevigiano, tra settembre 2022 ed aprile 2023, attraverso la cosiddetta "tecnica della cauzione" facendo leva sulla quale si sarebbero fatti consegnare denaro e oggetti preziosi per 125mila euro.

La Procura della Repubblica di Treviso, infatti, grazie alle indagini condotte dai Carabinieri, ha notificato gli avvisi di chiusura indagini nei confronti del gruppo criminale, i cui componenti risultano già noti alla giustizia per vari reati contro il patrimonio.

La truffa consisteva nel contattare telefonicamente persone per lo più anziane per comunicare loro la notizia di un incidente stradale - nella realtà mai avvenuto - in cui era stato coinvolto un familiare e inducendoli a consegnare i valori necessari a sostenere una pratica volta a prevenire azioni legali.



