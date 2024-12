Fedagripesca, in arrivo altri 3,7 milioni contro il granchio blu

In arrivo ulteriori 3,7 milioni di euro per combattere il granchio blu, incrementando così i fondi messi a disposizione con il decreto legislativo 102. Lo rende noto Confcooperative Fedagripesca, nell'esprimere soddisfazione per il via libera al decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria che prevede il rifinanziamento degli indennizzi per le imprese colpite. Il testo, infatti, è stato approvato definitivamente dall'aula del Senato e si attende ora la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

"Con questa norma - commenta il vicepresidente Confcooperative Fedagripesca Paolo Tiozzo - aumentano complessivamente le risorse a disposizione per corrispondere gli indennizzi già ammessi, ma non finanziabili se non in piccola parte, in favore degli operatori colpiti dall'emergenza granchio blu esplosa nell'estate del 2023; in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia - ricorda - è andato in in fumo oltre il 90% della produzione di vongole veraci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA