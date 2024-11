Aggredivano e rapinavano anziani e disabili, 2 arrestati

Due giovani di 27 e 18 anni sono stati indagati dai Carabinieri di Cittadella (Padova), a conclusione di una indagine su rapine, furto e tentato furto in abitazione ai danni di persone anziane e disabili. I reati sono avvenuti tra maggio e giugno scorsi in provincia di Padova, nel cittadellese e nella zona dei Colli Euganei.

L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Padova e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, poiché il diciottenne all'epoca non era ancora maggiorenne. Le misure della custodia cautelare in carcere sono stati notificati ai due in carcere, dove si trovano per altri motivi.

Gli episodi - almeno quattro attribuiti agli indagati - avvenivano giorno: dopo aver bussato alla porta e "agganciate" le vittime con banali scuse, i ladri riuscivano a capire se in casa non vi fosse qualcun altro, poi facevano irruzione bloccando le vittime - una anche con un coltello - e rovistando nelle stanze impossessandosi di denaro e gioielli, per poi scappare in auto. Almeno in due occasioni, i due si erano impossessati delle fedi nuziali sfilandole dalle dita delle vittime. Oltre alle quattro rapine sono contestati quattro furti, avvenuti o tentati sempre a danno di anziani, lo scorso 18 maggio a Cittadella (Padova), lo scorso 28 giugno a S.

Martino di Lupari e lo scorso 29 giugno a Carmignano di Brenta e Fontaniva.

"Sono episodi gravissimi - commenta il comandante provinciale dei Carabinieri di Padova Michele Cucuglielli - non solo perché colpiscono persone vulnerabili ma perché, rispetto alle classiche truffe, sono commessi con tale crudeltà e violenza da lasciare esterrefatti".



