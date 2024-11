Arrestato il cliente di un taxi con 1,2 Kg di cocaina a Rovigo

Le 'volanti' della questura di Rovigo hanno arrestato il passeggero di un taxi trovato in possesso di 1,2 Kg di cocaina.

Gli agenti avevano fermato il taxi perché, da un primo controllo, sembrava essere sprovvisto di copertura assicurativa.

In realtà l'approfondimento documentale ha consentito al conducente del mezzo pubblico di dimostrare che aveva regolarmente sottoscritto la polizza pochi giorni prima.

All'interno dell'auto però il cliente tremava d'agitazione. I poliziotti hanno perquisito il suo zaino e dentro hanno trovato 5 panetti di cocaina, confezionati sotto forma di targhe stradali. A casa sua, poi, è stata scoperta altra cocaina per un totale di 1,2 Kg.

È scattato l'arresto ed ora l'uomo, di cittadinanza italiana, residente a Rovigo, è indagato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha già ottenuto dal giudice del tribunale di Rovigo la convalida dell'arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.



