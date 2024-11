Incidenti stradali: donna morta nel Bellunese

Una donna di 59 anni di Belluno, Donatella De Col, è deceduta oggi per le conseguenze riportate nell'impatto tra il mezzo che conduceva, un piccolo furgone commerciale, ed un'autovettura che marciava in direzione opposta.

L'evento si è verificato sul Ponte Cadore, in comune di Perarolo di Cadore (Belluno).

Ferita in modo lieve la conducente dell'altro mezzo, una 26enne di Belluno.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. La circolazione ha subito rallentamenti per alcune ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA