Trionfo etiope alla 38/a Venicemarathon con 17.500 iscritti

Gli etiopi Abebe Tilahun tra gli uomini e Birtukan Abera tra le donne hanno vinto la 38/a edizione della Venicemarathon, svoltasi oggi sul classico tracciato che va da Stra a Venezia, in Riva degli Schiavoni, rispettivamente con un tempo di 2 ore, 9 minuti e 8 secondi per la gara maschile e di 2 ore 32 minuti e 37 secondi per quella femminile.

Sono stati 17.500 i runner che hanno preso il via oggi alla classica d'autunno, inserita nel calendario internazionale di World Athletics che attrae atleti da tutto il mondo per gareggiare nelle tre distanze di 42, 21 e 10 chilometri.

Dietro a Tilahun si è classificato il turco Ilham Tanui Ozibilen con 2 ore 9 minuti e 31 secondi; terzo il keniano Kipsambu Kimakal con 2 ore 9 minuti e 41 secondi. Tra le donne dopo Abera, seconda in 2 ore 33 minuti e 20 secondi la keniana Betty Chepkorir e terza un'altra etiope, Melkam Tesfahun, con 2 ore 38 minuti e 57 secondi.

La mezza maratona è stata vinta tra gli uomini da Filippo Candeo con 1.12'34'', e tra le donne dalla francese Emilie Tissot con 1.18'47''.

"Il record di presenze conferma nuovamente Venicemarathon come un grande successo per Venezia - ha commentato il vicesindaco di Venezia e assessore allo Sport, Andrea Tomaello all'arrivo a Venezia - ma anche per tutto il territorio metropolitano che viene coinvolto sia nella gara regina dei 42 che con le Family Run. Un ringraziamento doveroso va a chi ha creato questa gara, al presidente Piero Rosa salva e a tutti i volontari che lavorano, spesso dietro le quinte, e che sono parte fondamentale della grandissima e complessa macchina organizzativa. A supporto della Venicemarathon sono stati coinvolti 262 volontari di Protezione Civile, dei quali 114 dei gruppi comunali di Venezia, 125 del territorio metropolitano e 12 della Provincia di Padova, più 10 funzionari del Comune di Venezia.



