Vendemmiatori 'in nero', 5 aziende sospese nel Trevigiano

Cinque aziende agricole nell'area della pedemontana trevigiana sono state sospese in seguito a una serie di accertamenti dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, poiché nella vendemmia stavano impiegando 16 lavoratori completamente sconosciuti agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Si tratta di realtà imprenditoriali situate nei comuni di Follina, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Loria.

Un'altra lavoratrice "in nero" è stata quindi individuata in un vivaio di Riese Pio X, sempre nel Trevigiano.

Le operazioni, integrate da altri interventi in cantieri edili e in strutture di servizi alla persona, hanno determinato sanzioni per circa 200mila euro complessivi.



