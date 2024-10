Daspo per 10 giovani a Padova emessi dal questore

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha emesso dieci Daspo 'fuori contesto', tra cui sei minori tra i 15 e i 17 anni, da tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale, in relazione a specifiche condotte illecite tenute in ambito extra sportivo, quali rissa, rapina, lesioni, stupefacenti, furto, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Gli accertamenti della Divisione Polizia Anticrimine, hanno portato ad accertare che, negli ultimi mesi, si sono verificati un ripetersi di azioni violente commesse dai giovani coinvolti appunto in episodi di rissa e trovati in possesso, in quelle circostanze, di armi, soprattutto da taglio, che ne hanno evidenziato la particolare pericolosità sociale.

La finalità del Daspo 'fuori contesto' è quella di evitare che, persone coinvolte in fatti di reato caratterizzati da particolare allarme sociale e condotte violente, possano accedere a manifestazioni sportive, luoghi in cui comportamenti analoghi potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' stato inoltre emesso un Daspo della durata di 3 anni nei confronti di un 17enne con a carico precedenti penali e di polizia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, furto, lesioni personali, rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e percosse, già destinatario nell'agosto scorso di un Avviso Orale.



