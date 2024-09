Due arresti e tre denunce per droga a Padova

Due persone sono state arrestate e altre tre denunciate, tra cui 3 minorenni, nell'ambito dei servizi antidroga della squadra Mobile di Padova.

Il primo intervento ha riguardato un tunisino di 35 anni, bloccato nei pressi di un garage da dove aveva preso 8 grammi di cocaina. Lo straniero ha cercato di sottrarsi all'arresto colpendo con calci e pugni gli agenti che sono comunque riusciti ad immobilizzarl , sequestrandogli la droga. L'uomo è poi stato condannato a 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa con nulla osta per l'espulsione.

I poliziotto hanno poi denunciato un 16enne tunisino sorpreso a spacciare stupefacenti a Padova. Il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro, recuperato dagli investigatori: dentro il sacchettino c'erano10 dosi di cocaina. Il 16enne è satto affidato ad una comunità per minori di Padova dove sono stati portati altri due suoi connazionali, entrambi minorenni trovati in possesso di un coltello ciascuno, di cui uno intriso di sostanza stupefacente. Un 22enne egiziano invece è stato ammanettato perchè trovato con 18 grammi di hashish, nascosti nel comodino del suo letto presso un Centro di accoglienza per richiedenti asilo. L'uomo, già noto per spaccio di droga, è stato tratto in arresto. Infine un 32enne nigeriano è stato denunciato perchè aveva con sè 25 grammi di hashish, e la stessa sorte è toccata ad un minorenne egiziano che nascondeva in tasca 5 dosi di cocaina mentre si trovava a spacciare nei pressi della Stazione ferroviaria.



