16enne picchiato a sangue dall'ex fidanzato di una amica

Un ragazzo di 16 anni è stato ridotto ad una maschera di sangue e affidato alle cure del 118 dopo aver subito un pestaggio da parte di un coetaneo armato di tirapugni, E' accaduto a Mogliano Veneto (Treviso) e l'aggressore sarebbe a capo di un gruppo di giovanissimi più volte segnalati per atti di bullismo. Alcuni di loro avrebbero assistito all'episodio senza intervenire. La violenza dell'aggressore alla notizia che la vittima fosse andato a cena con la sua ex fidanzata. Il 16enne è stato soccorso da alcuni automobilisti in transito che hanno anche avvertito le forze dell'ordine.



