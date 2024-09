Zaia, ringrazio card. Zuppi per apertura a confronto su autonomia

"Accolgo con grande favore la disponibilità del cardinale Matteo Maria Zuppi ad aprire un confronto di alto livello sul tema dell'autonomia differenziata.

La sua sensibilità e l'attenzione che la Cei ha sempre dimostrato verso i grandi temi sociali e istituzionali del Paese sono motivo di profonda gratitudine". Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "La Cei, con il suo standing, conferma di essere un'attrice protagonista nel dibattito pubblico nazionale - aggiunge il governatore -.

Ringrazio nuovamente il cardinale Zuppi e l'intera Conferenza Episcopale per l'autorevolezza con cui stanno affrontando questa discussione cruciale per il futuro dell'Italia", ha proseguito il governatore del Veneto.

Zaia si dice "pienamente disponibile a un incontro con il cardinale e a dare avvio a un confronto approfondito tra i reciproci esperti, per esaminare nel dettaglio gli aspetti giuridici, economici e sociali legati alla riforma. Metteremo a disposizione i nostri tecnici e accademici - aggiunge -per arricchire la discussione sul tema dell'autonomia, affrontando nel rispetto dei reciproci ruoli soluzioni condivise che mirino al bene comune, da Nord a Sud".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA