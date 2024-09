Missionario comboniano morto in Perù, pare per un malore

E' stato ritrovato privo di vita Padre Giuseppe Messetti, comboniano veronese di Pazzon, 72 anni, missionario in Perù nella diocesi di Talca, sulla cordigliera delle Ande. Ne dà notizia il Centro Missionario Diocesano di Verona, sulla pagina Facebook. Del missionario si erano perse le tracce giovedì pomeriggio, quando era uscito per una camminata (come faceva spesso) sulle montagne attorno alla sua parrocchia di Talca e non è più rientrato. I soccorritori, aiutati dalla popolazione, ieri sera hanno ritrovato il corpo senza vita vicino al laghetto di Carbuncusana, ad un'ora di cammino dove aveva lasciato l'auto. La probabile causa del decesso sarebbe un malore, ma lo stabilirà con certezza l'autopsia, disposta dalle autorità peruviane. Padre Giuseppe era stato ordinato sacerdote diocesano nel 1978, ma la vocazione missionaria lo aveva spinto a passare nei Comboniani nel 1982 e dal 1984 è stato ininterrottamente in Perù ricoprendo vari incarichi pastorali.





