Vende cocaina per strada arrestato spacciatore a Padova

La Polizia di Padova ha arrestato un uomo, cui è seguita la condanna e il divieto di dimora nell'intero territorio della provincia, per spaccio di droga.

Nell'operazione sono stati denunciati altri tre pusher, fa cui un minore straniero non accompagnato.

Salgono a 74.000 euro le somme di denaro che la Squadra Mobile ha già sequestrato dall'inizio dell'anno in occasione dei soli interventi contro i pusher di strada.

Per quanto agli ultimi interventi, ad essere arrestato è stato l'ennesimo straniero irregolare sul territorio nazionale che è stato bloccato dai poliziotti in flagranza di reato durante uno scambio di droga con un acquirente. Sette i grammi di eroina ceduti in cambio di 100 euro. La perquisizione domiciliare nel suo alloggio ha portato poi al sequestro di un bilancino di precisione e di ritagli di guanti monouso utilizzati per confezionare le dosi. Gli altri sono stati bloccati in altre parti della città mentre cedevano sostanza illecita di varia natura.



