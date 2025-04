Passeggero soccorso a bordo di una nave da crociera a Venezia

Uno sbarco d'urgenza per motivi medici è stato effettuato a bordo della nave da crociera "Msc Opera", in uscita dal porto di Venezia. L'intervento, avvenuto ieri, è stato attivato per soccorrere un passeggero che si trovava in grave situazione sanitaria, ed è stato coordinato dalla Capitaneria di Porto di Venezia.

Il personale medico del Suem 118 ha prestato assistenza al passeggero e, dopo aver stabilizzato la situazione, ha provveduto al suo trasporto all'ospedale lagunare per il trattamento necessario.

Al termine dell'operazione di soccorso, la Msc Opera ha potuto riprendere il suo percorso, continuando la navigazione verso Rijeka (Croazia).



