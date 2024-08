Tra storia e benessere, torna la Giornata delle Ville Venete

In Veneto e Friuli-Venezia Giulia c'è un patrimonio architettonico unico al mondo. È quello delle dimore storiche, realizzate tra il XV e il XIX secolo, che da tre anni a questa parte vengono celebrate nella Giornata delle Ville Venete. Un appuntamento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete in collaborazione con l'Istituto regionale Ville Venete, e che quest'anno tornerà dal 18 al 20 ottobre per offrire ai viaggiatori esperienze che andranno dalle visite culturali ai momenti di benessere e relax.

Tra le novità di quest'anno, lo spazio dato ai proprietari delle dimore, che potranno essere conosciuti attraverso un video realizzato durante le tre tappe della 'Giornata delle Ville Venete in Tour' dello scorso luglio. Un nuovo format nel corso del quale i proprietari si sono confrontati per elaborare le proprie proposte per l'appuntamento autunnale.

Ma non solo. È stata realizzata anche una 'linea del tempo' che dal 421, anno della fondazione della città di Venezia, ripercorre la storia delle Ville Venete fino ai giorni nostri.

L'infografica sarà presente in tutte le dimore partecipanti alla Giornata.

Il weekend si aprirà il 18 ottobre nella Villa Selvatico di Battaglia Terme, in provincia di Padova, dove si terrà un convegno dedicato all''Ecosistema Ville Venete'. Le residenze, infatti, fin dalle loro origini sono state esempio virtuoso di economia sostenibile e l'obiettivo è che continuino a esserlo.

Tra sabato 19 e domenica 20 ottobre spazio alle Ville aderenti al progetto, dove si potranno vivere esperienze di diverso tipo, ciascuna prenotabile dal 5 settembre sul sito ufficiale. Da quelle 'Heritage', per chi vuole conoscere il patrimonio culturale, alle 'Green', per chi ama le attività all'aperto. Ci saranno anche proposte per le famiglie, degustazioni, soggiorni e attività di benessere. E, oltre alle singole esperienze, potranno essere scelti itinerari diffusi.





