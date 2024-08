Goletta Verde, il veliero incontra la 'sorella maggiore'

Il veliero di Goletta Verde "Oloferne" ha incontrato e salutato in mare all'isola di Albarella (Rovigo) la "sorella maggiore" Catholica, l'imbarcazione che dal 1993 è stata la prima Goletta Verde a solcare il Mar Mediterraneo insieme all'associazione ambientalista, e che dopo 25 anni di servizio le ha ceduto il passo.

Dopo tre anni di restauro ad opera delle maestranze locali, con il contributo di Fondazione Cariparo e Regione Veneto, la Catholica è tornata operativa con una doppia attività, grazie alla Fondazione Go L.A.B., ospitando laboratori di educazione ambientale ad Albarella, mentre in navigazione sostiene l'attività di ricerca scientifica del Cert-Cetacean strandings Emergency Response Team dell'Università di Padova.

Per Giulia Bacchiega, vicepresidente Legambiente Veneto, "l'incontro, non solo simbolico, tra le due storiche golette è l'occasione per riaffermare l'impegno che Legambiente da più di 40 anni porta avanti per la tutela del mare e delle coste italiane. Anche in Veneto Goletta Verde ha denunciato e ha contribuito a fermare abusi e scempi che hanno minacciato il territorio, dall'inquinamento industriale di Porto Marghera all'ex centrale Enel di Porto Tolle a quella più recente contro plastiche e microplastiche. Oggi, in questo territorio, una delle aree umide più importanti d'Europa e Riserva di Biosfera MaB Unesco, ci troviamo a dover fronteggiare i gravi effetti dei cambiamenti climatici come la risalita del cuneo salino e l'aumento delle temperature dell'acqua".

La Goletta Catholica, che deve il nome alla città d'origine dei suoi armatori, è stata realizzata nel 1936. Nata come barca da lavoro, poi divenuta peschereccio, durante la II Guerra Mondiale viene sequestrata dai tedeschi che la utilizzano per il trasporto di munizioni sulle coste jugoslave, per poi abbandonarla. Rintracciata e ricondotta in Italia, nel 1990 Catholica va in disarmo e viene portata a Rimini per la demolizione. Qui però viene acquistata e ristrutturata grazie a un progetto sociale per il recupero di tossicodipendenti.

Rilevata infine da Legambiente, l'imbarcazione continua l'impegno nel terzo settore e dal 1993 è protagonista delle campagne estive di Goletta Verde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA