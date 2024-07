Finiscono con l'auto nel canale e Chioggia, due morti e un disperso

Due giovani sono morti stamane dopo che la Bmw sulla quale viaggiavano è finita fuoristrada in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia. Vi sarebbe anche un disperso. Un altro giovane è riuscito a salvarsi; è ferito ed è stato trasportato iIl luogo dell'incidente di Chioggia in ospedale. Sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che nella macchina erano in quattro.



Le vittime sono due ragazzi di circa 20 anni. Il ferito, trasferito con l'elicottero in ospedale, è un loro coetaneo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia non hanno al momento trovato traccia di una quarta persona, che si ipotizza dispersa.

Il controllo del tratto di canale in prossimità del luogo dell'incidente ha dato esito negativo. Le perlustrazioni comunque continuano. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. La Bmw di colore nero su cui viaggiavano i ragazzi è finita fuori strada mentre percorreva la strada 'lungoAdige', intorno alle 7 del mattino, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti gli uomini del Suem 118 e gli agenti della polizia locale di Chioggia.

Un'auto si ribalta nel Milanese, muore un giovane, due feriti

Un ragazzo di 23 anni è morto la scorsa notte intorno alle 4 in un incidente stradale a Casorezzo, in provincia di Milano. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata più volte lungo la provinciale 149, che porta a Parabiago, ed è uscita di strada. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre altri due ragazzi che erano con lui sono rimasti feriti, uno in gravi condizioni, e sono stati portati al Policlinico di Milano e all'Humanitas di Rozzano. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano.

Secondo una prima ricostruzione, la Renault Clio con a bordo i tre ragazzi sarebbe uscita di strada cappottandosi a causa della forte velocità. Il guidatore, Ismaila Cisse, italiano di origine senegalese, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Feriti i due amici che erano con lui, di 22 e 24 anni.

Scontro frontale sulla Bifernina, un morto e 6 feriti in Molise

Tragico incidente frontale stamattina sulla Fondovalle Bifernina, in provincia di Campobasso, nei pressi del bivio di Lucito. Nello scontro tra due auto è deceduta una persona e altre 6 sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia stradale.

La strada è particolarmente trafficata la domenica mattina perché utilizzata da chi si sposta verso la costa per trascorrere la giornata al mare.

