A Venezia al via We Humans, il Festival di Danza della Biennale

Al via We Humans, il 18/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia diretto da Wayne McGregor. Da giovedì 18 luglio a sabato 3 agosto in laguna e in terraferma i protagonisti della danza internazionale accenderanno la città con spettacoli, performance, installazioni, workshop, incontri. Inaugura il festival il Leone d'argento Trajal Harrell. Il coreografo afroamericano che ha galvanizzato i palcoscenici di tutto il mondo torna alla Biennale Danza con l'assolo Sister or He Buried the Body (Sale d'Armi - Arsenale, ore 15.00 e in replica alle 18.00). Segue Cristina Caprioli, coreografa e teorica della danza premiata quest'anno con il Leone d'oro alla carriera, che presenta in prima italiana la performance/installazione Deadlock (Teatro alle Tese, ore 17.00). Infine, Cloud Gate, la compagnia taiwanese da 50 anni sulla scena, presenta alla Biennale in prima europea Waves, dove danza e tecnologia si fondono in un ipnotico spettacolo (Teatro Malibran, ore 21.00).



