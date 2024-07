Accordo di Fedrigoni con Quid, impresa sociale inclusiva

Fedrigoni ha stretto una partnership con Progetto Quid, impresa sociale veronese nata per dare una nuova possibilità di impiego a persone con un passato di emarginazione dal mercato del lavoro. Oggi l'82% di Quid è rappresentato da donne che realizzano accessori e capi sartoriali, utilizzando anche materiali in eccedenza o di recupero messi a disposizione da imprese del settore tessile.

La collaborazione nasce per la realizzazione di alcuni prodotti di cartoleria in tessuto a marchio Fabriano, brand storico del Gruppo, che con i propri prodotti per le belle arti, la scuola e le applicazioni creative dialoga da anni con il grande pubblico.

"Ci ha molto colpito ciò che Progetto Quid realizza quotidianamente - ha dichiarato Jacques Joly, Managing Director di Fabriano -: unire il potere della creatività con reali occasioni di riscatto genera a cascata risultati importanti, sia a livello artistico che, soprattutto, umano".

"In un mondo che produce e getta via a velocità un tempo impensabili - ha spiegato Anna Fiscale, presidente di Quid - sosteniamo l'idea del recupero, dell'upcycling e della riduzione degli sprechi. Nei nostri laboratori, a forte prevalenza femminile, offriamo opportunità di impiego e formazione a persone a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro: donne e uomini che sono stati oggetto di tratta, violenza e discriminazione oppure diversamente abili, per provare a cambiare la cultura del lavoro partendo dalla moda, credendo fortemente che i luoghi di lavoro possano essere capaci di trasformare il nostro destino, grazie a percorsi che valorizzino il talento e la forza di ciascuno, nonostante le fragilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA