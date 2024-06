Al via il Festival Aqua, apre Francesco Costa

Sarà Francesco Costa con il suo nuovo libro Frontiera (Mondadori) e il racconto del viaggio in terre lontane ad aprire, il 15 giugno alle 20.00, la seconda edizione del Festival 'Aqua - La filosofia del mare' di Jesolo, in provincia di Venezia dedicato al tema Preferisco il rumore del mare.

Diciotto gli ospiti in 15 giorni di eventi all'alba e al tramonto tra l'arenile di piazza Brescia, con il palco in riva al mare, e il Parco Pegaso.

Torna a Jesolo Vincenzo Schettini, la 'rockstar' della divulgazione scientifica, con una nuova lezione creata appositamente per il Festival in cui parlerà della Fisica del mare.

Tra gli altri grandi ospiti , fino al 29 giugno, Roberto Cacciapaglia al pianoforte in un viaggio musicale oltre i generi. Emozioni tra poesia e musica, nell'intreccio tra la parola poetica di Franco Arminio e la musica al pianoforte di Gloria Campaner.

A Jesolo Debora Villa con il monologo Madre Acqua e Mogol, accompagnato al pianoforte dal Maestro Gioni Barbera, che racconterà l'evoluzione della canzone italiana a partire dagli anni '60. Il compositore e cantautore Giovanni Dell'Olivo, in trio con Alvise Seggi e Serena Catullo del Collettivo Lagunaria con un viaggio musicale attraverso le rotte del Mediterraneo. Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, nella lezione-spettacolo Bada a come parli in cui svela il modo in cui il linguaggio può trasformare la nostra vita. Gianluca Gotto con Quando inizia la felicità (Mondadori) in cui condivide la sua filosofia del viaggio. L'ex frontman degli Afterhours, polistrumentista, produttore e volto tv Manuel Agnelli in un viaggio acustico ed emozionale attraverso le canzoni degli Afterhours e del suo primo progetto solista, Ama il prossimo tuo come te stesso. Aqua punta i riflettori sulla cronaca e sull'attualità con il giornalista e scrittore Lucio Luca che presenta il suo ultimo libro La notte dell'Antimafia - Una storia italiana di potere, corruzione e giustizia negata (Compagnia editoriale Aliberti). Il critico d'arte Luca Beatrice farà una lectio magistralis sul legame tra uomo e ambiente naturale.

Lectio scritte appositamente per il festival di Matteo Saudino, aka BarbaSophia, su Le forme dell'acqua e di Alessandro Bergonzoni su Quanto fa parola per parola? nel suo stile sureale. Chiude la seconda edizione una collaborazione inedita: quella tra Paola Turci e il critico musicale Gino Castaldo, che ha dato vita a un nuovo progetto artistico, Il tempo dei Giganti sul triennio magico della musica italiana tra il 1979 e il 1981.

Tutti gli eventi di Aqua, promosso da Comune di Jesolo e Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, con la direzione artistica di Marilisa Capuano e l'organizzazione di Gabriele Vian, sono ad ingresso gratuito ad eccezione dell'incontro con Paolo Borzacchiello (biglietti e modalità di acquisto su www.festivalaqua.it).



