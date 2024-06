Zaia, 'ogni elezione ha una storia a sé, anche questa'

"Lo dico sempre, e le mie dichiarazioni sono sempre quelle, e che cioé ogni elezione ha una storia a sé, che non si deve mai considerare un'elezione una regola". Lo ha detto ai giornalisti il presidente dl Veneto Luca Zaia, commentando l'esito delle elezioni europee.

"In un mondo nel quale i cittadini identificano il leader sul quale investire il loro consenso, oggi il vincitore di questa tornata, è decisamente la presidente del Consiglio - ha aggiunto -. Ha avuto un bel risultato, però ricorda anche che io ne ho vista abbastanza di elezioni paragonabili a queste".

Zaia ha quindi ricordato "la Forza Italia degli anni dei grandi risultati, ma anche il 2014 quando Renzi fece in Veneto il 42% e nessuno se lo ricorda più. Nel 2019 noi abbiamo portato a casa come Lega il 49,9% e lì c'era un altro leader sul quale i cittadini hanno investito il loro consenso. Oggi - ha concluso - abbiamo queste elezione, dopo di che domani è un altro giorno".

Su quanto abbia contato la presenza del generale Vannacci nelle liste della Lega, per Zaia "se avesse preso il 5% con il candidato Vannacci sarebbe stato un flop. Con questa scelta il dato è superiore a quello delle politiche. Io non ho altre analisi da fare. Se mi dite cosa si può fare - ha aggiunto - io continuo a dire che il profilo identitario sia assolutamente un profilo che premia sempre".



