A Venezia il Partito democratico ritorna primo

Le elezioni europee riconsegnano al Partito democratico il primato fra i partiti a Venezia, con un sorpasso nei confronti di FdI rispetto alle politiche del 2022. Nel comune lagunare il partito di Elly Schlein ottiene il 28,96% delle preferenze, in aumento sia sulle politiche (22,86%) che sulle precedenti europee (27,72%). Al secondo posto Fratelli d'Italia, con il 26,93%, un dato comunque in crescita sul 25,47% ottenuto alle politiche, imparagonabile con il 4,91% del 2019.

Crolla rispetto alle europee di cinque anni fa la Lega, che dal 37,07% scende all'8,11%, in calo anche sulle politiche, dove aveva raccolto il 9,65%. Forza Italia, che si è presentata assieme ai Moderati, la formazione del sindaco lagunare Brugnaro, ha raccolto il 6,27%, in aumento sul 4,89% di cinque anni fa; nel 2022 la lista di FI correva distinta dai Moderati, e la somma era stata del 7,7%.

Anche a Venezia Alleanza Verdi Sinistra ottiene un ottimo 9,81%, ben al di sopra del totale nazionale, risultando il terzo partito, in risalita sul 6,23% del 2022 e sul 6,3% risultante dalla somma di Europa Verde e La Sinistra del 2019. Ulteriore calo del M5s al 7,21% (8,72% nel 2022 e 12,30% nel 2019), mentre non varia la somma tra Azione (4,22%) e Stati Uniti d'Europa (4,19%), che nel 2022 uniti avevano ottenuto l'8,41%.



