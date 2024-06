La mamma di uno dei bimbi di Haiti, 'sono stati mesi duri'

"Con lo scoppio della guerra a Port ou Prince abbiamo vissuto i mesi più duri. Non sapevamo come venirne fuori. Ma adesso Christian e qui con noi, sta giocando con le macchinine assieme al papà". E' un racconto emozionato, interrotto dai groppi alla gola, quello che Silva Giraldi, mamma di una delle coppie affidatarie dei 10 bambini di Haiti, fa della felice conclusione della vicenda, giunta con l'arrivo dei piccoli a Ciampino. I passaporti dei bimbi, spiega all'ANSA, sono stati fatti ieri sera ad Haiti. Silvia e il marito Massimo, così come le altre otto coppie, avevano visto finora i loro figli se non in videochiamata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA