Uomo cardiopatico salvato con una tecnica microinvasiva

Un uomo di 59 anni, con grave scompenso cardiaco, è stato salvato dalle équipe di Cardiochirurgia e Cardiologia interventistica dell'azienda ospedaliera di Padova grazie a una innovativa tecnica cardiochirurgica microinvasiva per l'impianto di una protesi valvolare polmonare.

Il quadro clinico del paziente era molto complesso, un intervento chirurgico era controindicato per il rischio di sanguinamento, ma al tempo stesso non vi era al mondo la disponibilità di valvole polmonari adeguate per una sostituzione percutanea. Con il via libera del Comitato etico dell'Azienda, e con l'autorizzazione del ministero della Salute, è stata così pianificata la delicata operazione.

Chiesta una consulenza alla Cardiologia dell'ospedale di Philadelphia, l'operazione è stata realizzata a cuore battente senza l'uso della circolazione extracorporea e senza fermare il cuore, con una minitoracotomia di 5 centimetri.

A un mese dall'impianto della valvola, gli esami di controllo hanno avuto esito positivo. Il paziente, rimasto in terapia intensiva 5 giorni in respiro spontaneo e senza supporto farmacologico, oggi riesce a fare semplici gesti che prima gli erano impossibili: allacciarsi le scarpe, respirare senza fatica, camminare senza stancarsi.

"Questo è un successo - spiegano dall'azienda sanitaria - che si spiega con quattro parole: expertise, multimodality imaging, infrastrutture all'avanguardia, integrazione delle professionalità".



