Donna rientra dall'estero e si sente male, ipotesi Dengue

Un caso di Dengue, al vaglio dei sanitari, sarebbe stato registrato in Veneto in provincia di Rovigo.

Lo rende noto l'Azienda Ulss5 di Rovigo che informa come una giovane donna, rientrante da un viaggio all'estero, abbia accusato una sintomatologia compatibile con Dengue. Per tale motivo, la giovane si è sottoposta a specifici test di laboratorio che, in prima battuta, hanno definito il caso come probabile.

La donna vive a Rovigo: Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 5 Polesana ha preso in carico la segnalazione e sta attivando, come previsto da protocollo della Regione Veneto, la procedura di profilassi prevista con trattamenti preventivi di disinfestazione adulticida e larvicida nel raggio di 200 metri dall'abitazione della giovane.



