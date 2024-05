Ai nastri di partenza il Salone Nautico di Venezia

Si terrà lunedì 20 maggio, alle ore 12.30, la conferenza stampa della quinta edizione del Salone Nautico Venezia, ospitato all'Arsenale. Sono 220 gli espositori e 300 le imbarcazioni che saranno presenti nel bacino acqueo di 55.000 metri quadri dell'Arsenale di Venezia, con oltre 1.100 metri lineari di pontili, e 30.000 tra spazi espositivi esterni e le storiche Tese. La rassegna nautica si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno.

Il boat show veneziano sarà anche l'occasione per parlare di sostenibilità ambientale e per approfondire attività didattiche e sportive che hanno come protagonista il mare e la laguna.

La conferenza stampa si terrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Webex. I giornalisti che intendono partecipare dovranno accreditarsi entro domenica 19 maggio (ore 18) attraverso il webform https://v41.it/L1eh0.



