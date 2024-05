Centinaia interventi vigili del fuoco per il maltempo in Veneto

Allagamenti diffusi e danni in Veneto a causa del maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. E' molto difficile la circolazione del traffico, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di aiuto, e da ieri sera sono già intervenuti in 250 situazioni di criticità.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, farà il punto della situazione in una conferenza stampa che terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile, a Marghera.



