Salvini, autovelox per fare cassa non saranno più possibili

"Vogliamo mettere delle regole sull'anarchia degli autovelox. L'autovelox nei punti pericolosi serve alla sicurezza ed è utile. Ma l'Italia da sola non può avere il 10% degli autovelox di tutto il mondo. E quindi vuol dire che gli autovelox messi sugli stradoni per fare cassa e tassare gli automobilisti, i camionisti e i motociclisti non saranno più possibili". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un'ispezione ai cantieri della Tav a San Martino Buonalbergo (Verona).

"Ho fatto un codice della strada da genitore - ha proseguito Salvini - per ridurre il numero dei morti sulle strade. E quindi c'è l'educazione stradale, ci sono più controlli, c'è più severità per chi guida ubriaco, drogato, e per chi usa il cellulare alla guida c'è il ritiro breve della patente. Per chi abbandona animali lungo le strade c'è il ritiro breve della patente - ha concluso - e aumentano le sanzioni per chi occupa i posti dei disabili".



