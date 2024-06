La decisione del giudice, Bannon in carcere entro 1 luglio

Un giudice federale ha revocato la cauzione a Steve Bannon: l'ex controverso strategia di Donald Trump dovrà presentarsi in carcere l'1 luglio per iniziare a scontare la sua sentenza di quattro mesi di carcere per oltraggio al Congresso. Il giudice federale Carl Nichols ha dato ragione all'accusa ordinando a Bannon di consegnarsi visto che il mese scorso la corte d'appello ha respinto il suo tentativo di capovolgere la sentenza di condanna. Bannon è stato ritenuto colpevole nel 2022 di non essersi presentato per deporre alla commissione di inchiesta della Camera sul 6 gennaio e di non averle dato l'accesso ai documenti richiesti.



