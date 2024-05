Rugby: Finale Scudetto è Viadana-Petrarca

Saranno Viadana e Petrarca Padova le due squadre che, il prossimo 2 giugno allo stadio Lanfranchi di Parma, si affronteranno nella finale che assegnerà lo scudetto del 2024 del rugby. Ieri, in una sfida dei play off, il Viadana si era imposto per 18-16 sul Valorugby Emilia, tornando dopo 14 anni nella finale tricolore. Oggi è toccato al Petrarca Padova, che ha battuto 24-22 il Femi-Cz Rovigo nel cosiddetto 'derby d'Italia' giocato al 'Battaglini', quindi in casa dei rivali, davanti a 2.950 spettatori.



