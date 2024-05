Tir sull'A4 Milano-Venezia doppi che sulla Torino-Milano

Il numero di mezzi pesanti che ogni giorno sfreccia lungo quasi tutta l'A4 Milano-Venezia è doppio rispetto a quello che corre sulla tratta Torino-Milano.

Lo sostiene la Cgia di Mestre.

Sebbene rappresenti un indicatore molto empirico, anche i flussi di traffico dei Tir confermano quello che le statistiche economiche segnalano da tempo; Milano continua a essere la capitale economica e finanziaria dell'Italia, ma da qualche decennio il triangolo industriale del Paese è ruotato di 180 gradi.

Se il capoluogo regionale lombardo nel corso degli ultimi decenni ha rafforzato la sua centralità, gli altri due vertici non sono più Torino e Genova, ma Bologna e Venezia. Per numero di imprese, di lavoratori, di fatturato e di Pil non ci sono confronti; anche gli "spostamenti" delle merci su gomma confermano il "sorpasso". Il vecchio triangolo più produttivo che poggiava sul Nordovest è stato "scalzato" dal nuovo che, adesso, parte da Milano e racchiude tutto il Nordest. Insomma, il baricentro del sistema produttivo italiano si è spostato a est, dove vi è un modello economico più avanzato in cui la manifattura, il terziario e la logistica tendono ad integrarsi e diventare un tutt'uno; con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sugli scudi.



