Europee: Zaia, alle Europee voterò i veneti e le venete

"Ribadisco quanto detto ieri: alle Europee farò campagna per la Lega e voterò Lega". E' quanto ha dichiarato oggi a Brendola (Vicenza) il Governatore del Veneto Luca Zaia, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della interconnessione tra l'autostrada A4 Serenissima e la Superstrada Pedemontana Veneta. "Ho detto e ribadisco che c'è una bella lista della Lega, con tanti bravi amministratori. Per quanto riguarda il mio voto, siccome mi è stato chiesto 'Voterà Vannacci?', ho detto no perché ci sono i veneti o le venete da votare ha concluso - . E ricord



