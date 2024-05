Piogge in Veneto ma situazione sotto controllo

Tempo perturbato e a tratti instabile, con precipitazioni fino a parte del pomeriggio in Veneto, con ingrossamento di alcuni fiumi e acqua alta in arrivo a Venezia.

Le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, avranno probabili pause sulla pianura centro-meridionale e sulla costa.

Nel pomeriggio le precipitazioni saranno ancora frequenti, specie sulle zone centro-settentrionali, dove risulteranno complessivamente più consistenti. Il limite delle nevicate è in abbassamento fino a 1800-2100 metri sulle Prealpi, 1700-2000 sulle Dolomiti.

A Vicenza il fiume Bacchiglione è ingrossato nel corso della notte, arrivando a 2,65 metri alle ore 10.00, restando comunque ben al di sotto del livello di allarme, che è intorno a 5 metri.

In serata è previsto un ritorno dell'acqua alta sulla laguna di Venezia, con un picco di 110 centimetri alle ore 20.30; a questo livello sarà possibile l'attivazione del Mose.



