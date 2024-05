Dialogo Gino Cecchettin-Zuppi ad anteprima Festival Francescano

Il Festival Francescano - giunto alla 16/a edizione in programma in Piazza Maggiore a Bologna dal 26 al 29 settembre - vivrà una anteprima il prossimo 6 maggio con un incontro, che sarà trasmesso online, tra Gino Cecchettin, padre della 22enne Giulia uccisa dall'ex fidanzato e l'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Maria Zuppi.

I due, spiegano gli organizzatori della kermesse, "per la prima volta dialogheranno di persona, riflettendo sul senso da dare alle ferite e su come reagire a un dolore personale e collettivo: e proprio questo sarà questo il tema del Festival Francescano 2024".

Insieme a Zuppi e Cecchetin parteciperà al dibattito - in rete alle 20.30 sul sito del Festival - suor Chiara Cavazza, francescana dell'Immacolata: "tra le tematiche che saranno affrontate - viene sottolineato - cosa fa e può fare la Chiesa per contrastare la cultura dilagante del sopruso, come ricostruire una cultura della riconciliazione, la necessità di stare più vicini ai giovani".



