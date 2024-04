Zaia all'Unesco, VeneTo Stars sfida unica e innovativa

Utilizzare i dati aerospaziali per contribuire alla tutela dei siti Unesco patrimonio dell'umanità: questo l'obiettivo di 'VeneTo Stars Challenge', concorso rivolto ai giovani talenti europei, tra i 18 e i 25 anni, che vogliano presentare entro il 3 maggio idee innovative da realizzare attraverso l'uso di dati spaziali. VeneTO Stars Challenge "è una sfida unica, assolutamente innovativa e spero che l'Unesco possa farlo diventare un modello al livello internazionale", ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, presentando l'iniziativa presso il quartier generale dell'Unesco a Parigi.

"Questi dati aerospaziali - ha aggiunto Zaia durante la trasferta nella Ville Lumière - ci aiuteranno anche ad investire sulla sostenibilità dei territori e quindi nel rispettto dell'ambiente". Esprimendosi al fianco degli ambasciatori d'Italia presso l'Unesco e l'Agenzia spaziale europea (Esa), Liborio Stellino e Luca Sabbatucci, Zaia ha sottolineato che quella tra Regione Veneto e Unesco è "una cooperazione molto forte".

"Siamo la regione che ha più siti Unesco in Italia", ha proseguito, aggiungendo che "quella del patrimonio dell'umanità è una grande sfida". Zaia ha quindi ringraziato l'organismo Onu per Scienza, Educazione e Cultura per il patrocinio a VeneTO Stars Challenge: ''Per noi - ha detto - è un grande valore aggiunto aver creduto in Veneto Stars''.



