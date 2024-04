Omaggio Fenice a Nono nel Capannone Petrolchimico di Marghera

La Fenice ritorna a fare musica nel Capannone del Petrolchimico di Marghera, a 6 anni esatti dal 2 maggio 2018 in cui musica, poesia e fabbrica furono protagoniste di un evento suggestivo promosso nell'ambito del calendario delle iniziative per celebrare il Centenario di Porto Marghera. Questa volta l'occasione è il concerto del Coro e degli Ottoni del Teatro La Fenice, con Alfonso Caiani maestro del Coro e Andrea Chinaglia al pianoforte, previsto per venerdì 3 maggio alle ore 18:30. Sarà un omaggio al compositore veneziano Luigi Nono, in occasione del centenario della nascita.

Il programma, in linea con le passioni e l'eccezionale eclettismo della vena artistica di Nono, è un percorso dalla musica rinascimentale alla contemporaneità, che passa attraverso alcuni caposaldi del melodramma verdiano, punti di riferimento nell'immaginario collettivo italiano. Anche lo spazio che accoglie il concerto, quello del Capannone del Petrolchimico di Porto Marghera, non è casuale: simbolo della classe operaia, fu anch'esso fonte di ispirazione per la creatività del compositore veneziano.

"Avevo preso questo impegno pubblicamente in occasione dell'avvio del 6/o Festival Luigi Nono e del trentennale delle attività della Fondazione - ha spiegato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - .Vogliamo omaggiare questa grande figura artistica della città, riportandola in un luogo simbolo nel quale è stato costruito un pezzo fondamentale di Venezia e della storia industriale dell'intero nostro Paese. Come Amministrazione abbiamo acquisito l'immobile e avviato i lavori di adeguamento e manutenzione, perché potesse mantenere la vocazione di un luogo aperto e di memoria collettiva".



