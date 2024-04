Lavoratori in nero e irregolari scoperti da Gdf nel Trevigiano

Nel corso degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Fiananza nelle aziende di vari operatori economici della provincia di Treviso sono stati individuati 41 lavoratori in nero e 11 irregolari.

I controlli sono stati effettuati in più attività commerciali operanti soprattutto nel settore dei bar e della ristorazione, identificando 30 lavoratori in nero, di cui uno privo del permesso di soggiorno, impiegati in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e 11 lavoratori irregolari "a chiamata", senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datore di lavoro, o alla mancata attivazione delle posizioni Inps e Inail in capo ai collaboratori familiari. In due casi, sono stati contestati pagamenti in contanti.

Le irregolarità sono state segnalate all'Ispettorato territoriale del lavoro e sono stati adottati 11 provvedimenti di sospensione dell'attività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA